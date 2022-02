Giugliano-Savoia, l'ex patron Franceschini: «ll tribunale mi ha dato ragione, la squadra è mia»

Riccardo Franceschini (nella foto), l'ex patron del Giugliano che nei mesi scorsi ha trasferito la propria sede a Torre Annunziata, torna alla carica e annuncia: "Il Tribunale di Napoli Nord mi ha dato ragione. Ora porto la squadra a Casoria”. La vicenda del titolo del Giugliano di Eccellenza sta avendo. dunque, un nuovo epilogo. Il Tribunale Napoli Nord - secondo quanto comunicato in una nota da Franceschini - avrebbe accolto l’istanza di annullamento dell’assemblea che lo aveva estromesso dalla Società Giugliano di Eccellenza, che lo stesso Franceschini aveva portato a Casoria. "Con un atto, che il Tribunale Napoli Nord ha dichiarato non valido - spiega Franceschini - Mario Pellerone riuscì a subentrarmi e, con il supporto del Comitato Regionale Campano, la squadra di Eccellenza fu portata a Torre Annunziata sotto il nome del Savoia. L’accoglimento dell’istanza da parte del Tribunale è di metà novembre ma l'ho notificato solo in questi giorni al Comitato Regionale a causa di un errore formale contenuto nell’ordinanza del giudice. Errore formale che è stato corretto la scorsa settimana. Ora - aggiunge Franceschini - chiedo al Comitato Regionale Campania, nella persona del Presidente Zigarelli, la “restituzione” della squadra con conseguente trasloco a Casoria".