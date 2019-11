Giugliano, un ruolino di marcia impressionante

Ventidue punti in dodici giornate di campionato e un terzo posto in graduatoria alle spalle di Palermo e Savoia. Sei vittorie consecutive tra le mura amiche del Vallefuoco, nove punti nelle ultime due giornate e due calciatori, De Vena e Caso Naturale, nella parte alta della classifica marcatori. Sono i numeri (da urlo) del Giugliano di Massimo Agovino, autentica rivelazione del girone I. I gialloblu, nell'ultimo turno casalingo, hanno schiantato anche il Corigliano, demolito con un roboante cinque a uno. Ruggiero, Orefice, due gol di De Vena, questa volta su azione, e la consueta magia di Caso Naturale hanno regalato ai tigrotti un successo importantissimo per il morale e per la classifica.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA