Gladiator, al via la giornata nerazzurra

In occasione della gara contro il Sorrento, in programma domenica 15 dicembre alle 14.30 allo stadio "Mario Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere, il Gladiator indice la "Giornata Nerazzurra". Per la sfida valevole per la sedicesima giornata del girone H di Serie D non saranno validi né abbonamenti né ingressi omaggio, così come previsto nel comunicato di ufficializzazione della campagna abbonamenti. Unici accrediti concessi sono quelli per la stampa, seguendo il regolamento societario.

I costi dei biglietti di ingresso:

Tribuna De Felice: 10 euro.

Settore Distinti 7 euro.

Settore Ospiti 7 euro.

Donne: ridotto 5 euro per tutti i settori.

Gli under 14 anni non pagano.

Da domani, giovedì 12 dicembre, è aperta la prevendita dei biglietti presso il Bar Incanto di via Irlanda, ubicata a Santa Maria Capua Vetere.

Ultimo aggiornamento: 21:05

