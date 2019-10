Gravina e Sibilia premiano a Napoli le eccellenze del calcio dilettantistico

Festa per i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti sulla Msc Fantasia nel porto di Napoli. Personaggi impegnati nel calcio e nelle attività sociali hanno ricevuto il premio «Primi su ogni pallone» dai presidenti della Federcalcio, Gabriele Gravina, e della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, alla presenza del questore Alessandro Giuliano, dell'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Luisa Franzese e dell'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Premiato da Sibilia e dal presidente del Comitato regionale campano, Carmine Zigarelli, don Aniello Manganiello, che a Scampia portava avanti un'attività calcistica con il Don Guanella per isolare i giovani dai pericoli della strada. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Franzese ha sottolineato la collaborazione avviata con il Calcio Napoli per portare gli studenti allo stadio, creando così i giovani e sani tifosi di domani. A concludere l'evento - presentato dal giornalista Ivan Zazzaroni e dalla modella Fiorenza D'Antonio - la proiezione del cortometraggio «Primi su ogni pallone» diretto dal regista Onofrio Brancaccio e prodotto dalla Run Film dei fratelli Cannavale e lo show del cabarettista Peppe Iodice. Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA