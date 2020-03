Effetto coronavirus anche sul campionato di serie B femminile. Se la Figc ha disposto il rinvio a mercoledì 13 maggio di Juventus – Inter, Milan – Genoa, Udinese – Fiorentina, Parma - Spal e Sassuolo – Brescia, anche il calcio in rosa subisce un parziale stop. Ben quattro incontri non disputati: Fortitudo Mozzecane – Ravenna Women, Lady Granata Cittadella – Cesena, Permac Vittorio Veneto – San Marino Academy, Riozzese – Novese. Prevalgono le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Capolista vincente. Si gioca in Umbria e il Napoli fa il suo dovere. Alla prima rete in maglia azzurra, la statunitense Mariah Cameron ha deciso il testacoda con il Perugia. Ne sarà particolarmente contenta Mary Avery, console generale degli Usa a Napoli, con competenza sul Sud Italia, ieri sera in tribuna autorità al San Paolo, invitata dal presidente Aurelio De Laurentiis, per assistere alla sfida con il Torino.



Un gol al 15’ del primo tempo siglato dal difensore classe’91 e tre punti conquistati in trasferta, per proseguire la corsa promozione. In cadetteria si conferma in vetta il club del presidente Lello Carlino con una gara da recuperare a Casamarciano contro il Cittadella e con due punti di vantaggio al momento sulla Lazio, reduce dalla vittoria di misura nel derby con la Roma e con una partita in più.



Nencioni e company hanno colpito tre legni con Martina Gelmetti, Federica Cafferata e Vivien Beil. Tante le occasioni non concretizzate, ridotti invece al minimo i rischi. Buone le risposte offerte anche da chi è stata chiamata in causa al posto delle squalificate Chiara Groff e dell'estone Vlada Kubassova. Esordio nel finale della polacca di passaporto svedese Pato Jerzak.



Spazio ora alla sosta. Le ragazze di mister Giuseppe Marino ritorneranno in campo domenica 22 marzo contro la Riozzese, in attesa di sapere quando recuperare la gara interna con il Cittadella. «Abbiamo creato molto senza concretizzare quanto avremmo dovuto. Di questo sono rammaricato, perché la qualità delle nostre calciatrici deve portarle ad essere più ciniche. Nel contempo sono soddisfatto della solidità dimostrata: rappresenta un ulteriore passo in avanti. Guardiamo al futuro con fiducia», dichiara Marino. Sbancata anche Perugia e grifone spennato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA