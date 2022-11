Hellas Verona-Napoli femminile 1-1, il pari va stretto alle ambizioni delle azzurre

Vince la Lazio 3-0 sul Cittadella, pareggio esterno del Napoli femminile con l’Hellas Verona (1-1). Si allunga il distacco in classifica, con le biancocelesti che guidano indisturbate la serie B con un margine di +5 su capitan Paola Di Marino e compagne, seconde in solitaria.

Nel lunch match della nona giornata le ragazze di Dimitri Lipoff colgono un punto importante in trasferta, ma per quanto macinato il bicchiere è mezzo vuoto. Al vantaggio iniziale di Romina Pinna su rigore (5’), ha risposto Giulia Bison (72’), artefice della prima rete in gialloblu.

Il pari sa di beffa per il club presieduto da Alessandro Maiello, che ha dominato per larghi tratti senza trovare il gol del raddoppio. Nulla ha potuto Matilde Copetti, chiamata in porta al posto di Sabrina Tasselli. Le azzurre sono scese in campo con il lutto al braccio, dimostrando vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Ischia. Scaligere e partenopee hanno altresì indossato sulle proprie maglie una patch con la scritta «Kick Off Respect», slogan sposato da entrambe le squadre per lanciare un messaggio di uguaglianza e rispetto in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il fallo cagionato da Bianca Vergani sulla portoghese Adriana Gomes, imbeccata da Pinna, è stato sanzionato con il penalty trasformato con lucidità e freddezza dall’attaccante sarda, che ha siglato il quarto gol in campionato. Pinna ha raddoppiato al 13’ su assist di Giulia Ferrandi, ma il guardalinee ha annullato per un fuorigioco apparso molto dubbio. Gomes non ha capitalizzato su imbeccata di Pinna, calciando fuori di sinistro (37’). Sul finire del primo tempo occasione per le padrone di casa con Bison: palla fuori e 0-1 dopo i primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa Margot Shore ha smanacciato un destro di Pinna, la più pericolosa delle ospiti. Su assist perfetto di Alessia Pecchini è arrivato il colpo di testa vincente di Bison, che ha pareggiato i conti (72’). Vano l’assalto azzurro con Serena Landa e Roberta Illiano.