«Insieme. Siamo una squadra». Si appella alla forza del collettivo e alla tenacia di capitan Paola Di Marino e compagne il tecnico Alessandro Pistolesi per l’ultima trasferta in programma. «Abbiamo l’opportunità di chiudere il discorso salvezza. Con il Verona la finale che ci può far toccare concretamente l’obiettivo che abbiamo sognato. Sarebbe molto bello viverlo insieme», ammette fiducioso l’allenatore toscano. Intende far leva sull’orgoglio delle sue ragazze mister Pistolesi, che illustra la gara di domani con le scaligere al Sinergy Stadium (ore 15 diretta TimVision, in contemporanea con Bari-San Marino).

«Il Verona è una formazione tosta, ha vinto contro Roma e Fiorentina. Difende bene ed è molto pericolosa sulle palle inattive. Le gialloblu non regalano niente». Azzurre motivate a mille. «Avere un solo risultato a disposizione può essere un grande vantaggio. Proveremo a vincere e questo faremo», assicura convinto. «Le ragazze sono diventate prima gruppo e poi squadra. Vivono questa vigilia con la stessa ansia. Abbiamo sofferto e lavorato. Sono pronte».

In caso di vittoria (o con lo stresso risultato delle titane in Puglia) le azzurre potrebbero tagliare l’agognato traguardo con un turno d’anticipo rispetto al 23 maggio. Convocate tutte le calciatrici, compresa l'infortunata Beil con tutore e stampelle. «Vivien vuole essere al nostro fianco e noi vogliamo che la tedesca sia in Veneto a sostenerci», conclude Pistolesi. Unica assente la greca Despoina Chatzinikolau, rientrata in Italia e in quarantena obbligatoria.

Vigilia emozionante per Mariah Cameron, che è stata ricevuta dal Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Avery. Incontro molto cordiale sulla terrazza con sfondo Castel dell’Ovo. Il Console Avery è stato omaggiato con la maglietta autografata dal difensore classe 1991, contraccambiata da una magnifica accoglienza nella splendida sede del Consolato e con un dono speciale, per rimarcare l’amicizia tra Italia e Usa.