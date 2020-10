© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impianto di gioco c’è. Idem la grinta. Trovata la quadra, sistemata la squadra. Non dispiace affatto il, che tiene testa all’, dimostrando compattezza e praticità. Coglie il primo punto della stagione sotto gli occhi del presidentein tribuna. Buona davvero la prova di capitane compagne, che giocano nel ricordo di, indossando nella fase di riscaldamento maglie nere contro omotransfobia e misoginia.Può davvero ritenersi soddisfatto il tecnico. Evidenti i progressi compiuti, ben visibili i frutti del suo lavoro. Dopo tre sconfitte consecutive, le azzurre hanno invertito decisamente la rotta. Allofinisce 1-1. In vantaggio lecon il colpo di testa di(11’), ex campionessa di calcio a 5, poi la svedese(51’) trasforma il cross dalla sinistra di. Instancabile la giocatrice del: a tutto campo, verticalizza, cuce, ripiega, si propone.Difesa impeccabile contra i pali. Sicura nelle uscite e lunghi rinvii, infonde fiducia la colombiana numero 14 in tenuta rossa. Il vento fastidioso non influisce più di tanto.perde cognome e riferimento numerico sulla maglia ma non la consueta grinta. Crescecon il trascorrere dei minuti, solita generosità di. Buona la prima dell’australianaLe padrone di casa accelerano nella ripresa, danno anche l’idea di arpionare l’intera posta in palio ma il palo e la traversa salvano la formazione allenata da. Ridimensionata. Mettere in difficoltà l’Inter non è da tutti. Lehanno affilato la capacità di palleggio, hanno dimostrato di sapersi distendere e di non temere alcun confronto. La strada imboccata è quella giusta.