Il Buccino manda un messaggio: “Rimanete a casa”

Ogni tesserato della società rossonera in questi giorni effettuerà, dalla propria abitazione, una foto con la tuta da passeggio della squadra, per invitare la cittadinanza a restare a casa. Piccola chicca, tutti saranno raffigurati quasi a simulare un grande abbraccio collettivo (guarda la foto in basso ndr). Un primo step in vista della fine di un’emergenza che sta tenendo col fiato sospeso il mondo intero, poi ambienti vicini alla società fanno sapere di riproporre l’abbraccio collettivo al ritorno in campo, coinvolgendo anche i club avversari.

Ultimo aggiornamento: 23:29

