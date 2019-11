Il Casoria cala il tris con il Marcianise

Il Casoria cala il tris nel recupero della 12'giornata vs il Marcianise e, con 25 punti, vola in piena zona play-off.

Primo tempo cinico chiuso con il doppio vantaggio, ripresa di sostanza e controllo con il penalty trasformato che congela la contesa.

Terzo successo di fila per un gruppo, plasmato nel e dal carattere di mister De Michele, che continua a stupire e "scoprirsi" e che non vuole porsi limiti. E domenica al "San Mauro" arriva la Frattese, per un derby tra terza e quarta forza del girone A.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA