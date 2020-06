A Castellbate sono giorni di festa per la promozione della locale squadra la Polisportiva Santa Maria, nl campionato di serie D. E se a causa della Pandemia non vi sono state le tanto attese sfilate nelle vie del centro cittadino, a salutare l'importante traguardo centrato sia pure a tavolino da parte del team del presidente Francesco Tavassi, ci ha pensato il primo cittadino della ridente cittadina costiera Costabile Spinelli, il quale ha deciso di far illuminare la Casa Comunale, con i colori Giallo-Rossi, che ogni sera fanno da sfondo all'edificio: " Illuminando la Casa Comunale- dice il sindaco Spinelli- vogliamo esprimere l'orgoglio dei tifosi e dell'intera cittadinanza per il traguardo raggiunto e complimentarci con il presidente Tavassi, per aver creduto in questa realtà". Intanto nel prossimo week-end di concerto tra l'amministrazione comunale e la Polisportiva Santa Maria è previsto un evento che coinvolga tutti per festeggiare lo storico traguardo che inorgoglisce Castellabate. © RIPRODUZIONE RISERVATA