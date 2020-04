Il Coronavirus non rinvia Savoia-Palermo: si giocherà alla Play Station

Non si giocherà in campo, ma il big match di Serie D si giocherà alla Play Station. "Savoia-Palermo - si legge in un comunicato del club oplontino - era in programma lo scorso 22 Marzo, ma non si è potuta giocare causa Covid-19. I team Esports di Savoia e Palermo, però, a modo loro, non ci faranno mancare le emozioni in uno Stadio Giraud “virtuale”. Il 7 Aprile, dalle 22.00, Mattia Meo e compagni accenderanno la PS4 per sfidare il Palermo. Savoia-Palermo, si gioca... online!"

