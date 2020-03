Calciatrici così erudite e preparate nella storia universale non si erano mai viste. Si acculturano, leggono, danno l’esempio e vanno in gol. Foriere di civiltà e simpatia. Un modello di facile divulgazione, che dovrebbe essere attenzionato anche dal Mibact. Addirittura decantano i versi del Sommo Poeta per il Dantedì.



Elisabetta Oliviero declama una terzina del Paradiso. «Le cose tutte quante / hanno ordine tra loro, e questo è forma / che l’universo a Dio fa simigliante». Versi 103-105 del I canto, magistralmente recitati dalla giocatrice azzurra. Beatrice, la donna amata, ormai creatura del cielo, inizia a spiegare il Paradiso al Poeta.



Tutto l’esistente è stato modellato sull’impronta di Dio; ogni creatura ha in sé un diverso grado di somiglianza, una diversa raffinatezza d’anima che l’avvicina in maggiore o minor misura all’Eterno e che la spinge verso il suo naturale destino e ne spinge lo spirito verso la luna.



Un omaggio virtuale all’indiscusso padre della lingua italiana, proprio il 25 marzo, ritenuto il giorno di inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.Iniziativa dedicata a Dante Alighieri, in vista del Settecentenario della morte del poeta fiorentino, avvenuta nel 1321, che sarà celebrata nel 2021.

E le azzurre di mister Giuseppe Marino sperano quanto prima di uscire dalla quarantena forzata «a riveder le stelle».

