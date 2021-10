«Adesso ripartimm. Mettitece ‘a cazzimma». Si appropriano di questo slogan e si aggiudicano il derby campano. Capitan Fernando Perugino e compagni si rilanciano in classifica e finalmente tornano a sorridere. Feldi Eboli-Napoli Futsal finisce 3-6: gol, spettacolo e tanto divertimento al PalaSele.

Altro che «Sporchi brutti & terroni», come recita lo striscione dei tifosi partenopei. Gli azzurri brillano sul parquet. Si ritrovano i ragazzi di Piero Basile e guadagnano tre punti pesanti. In porta Marcio Ganho al posto di Francesco Molitierno. Rientra Luis Felipe Naibo Turmena e propizia l’autogol di Carlos Henrique Dal Cin. Sulla rimessa laterale dell’universale numero 17 il tocco del portiere classe 1992. Al 12’36” vantaggio del Napoli (0-1). Attilio Arillo, ex di turno insieme al tecnico di Martina Franca, costringe alla deviazione il centrale difensivo Thiago Bissoni: pallone di poco fuori. Il raddoppio si materializza subito dopo con il potente fendente dello scugnizzo di Pianura. Diagonale all’incrocio imprendibile. Il bomber non esulta ma spalanca le braccia (15’16”). Il primo tempo termina sul 2-0 per il club presieduto da Serafino Perugino.

«Che gioia essere insieme al palazzetto. Ora tutti con il cuore fuori dal petto». Non passa inosservato un altro striscione. Tre tocchi e schema perfetto ad inizio ripresa. Calcio d’angolo battuto da Adriano Foglia, Alex suggerisce per Perugino ed ecco l’allungo: 0-3 al 21’12”. Segue l’abbraccio a centrocampo con Arillo e Ganho e poi quello con i componenti della panchina. Napoli concreto e senza sbavature.

Si accende per qualche istante l’incontro, fioccano i cartellini gialli all’indirizzo di Wesley Macedo Da Silva Pesk, Alex e Molitierno. Serginho, l’allenatore delle volpi, schiera il portiere di movimento: al 23’ è il turno di Murilo Schiochet. Non stanno però a guardare gli azzurri, che difendono bene e concedono poco. Il pivot e campione del mondo Fernandinho ruba palla e insacca a porta sguarnita 4-0 (26’31”). Massimo vantaggio e distacco non più colmabile.

Rodrigo Trentin sigla il gol dell’1-4 (29’17”). Il doppio salvataggio di Ganho e Turmena respinge gli assalti della Feldi. Macina gioco il Napoli, produce e ribadisce le distanze con Turmena: 1-5 (32’24”). Lo show diventa avvincente e l’anticipo del venerdì regala molto altro. Passano soltanto 8 secondi e Fabricio Calderolli accorcia (2-5). Lo stesso Calderolli sventa il tentativo ravvicinato di Arillo in scivolata. Fernandinho impegna due volte Dal Cin, costretto a capitolare al terzo tentativo (2-6 al 37’50”). A 19” dalla sirena Trentin firma il 3-6 definitivo. Doppiette per il player 18 e quello numero 10. Prova di carattere del Napoli, che espugna il PalaSele.