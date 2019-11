Il Forza e Coraggio perde anche con la Bisaccese

Non esce dal momento “no” la Forza e Coraggio che, nel recupero dell’undicesima giornata, esce sconfitta per 2-1 dal campo della Bisaccese.

Comincia nel peggiore dei modi la gara dei ragazzi di mister Liccardi, in emergenza formazione e con sei “under” in campo: dopo un solo minuto di gioco, la difesa è distratta su un calcio di punizione e Sacchitelli si inserisce indisturbato siglando la rete del vantaggio. La Forza e Coraggio non demorde e al 35’ perviene al pareggio: cross di Raffa, la palla è per Massimiliano Ciampa che la stoppa in area, mette a sedere il diretto avversario e pareggia i conti. All’intervallo si va, dunque, sull’1-1.

Nella ripresa gli ospiti non demeritano ma vengono puniti da una seconda distrazione difensiva ancora sugli sviluppi di un piazzato: è ancora Sacchitelli a siglare la sua doppietta personale che vale la vittoria per la Bisaccese.

Una Forza e Coraggio punita oltre i propri demeriti e che resta a quota 19 punti in classifica e che vede ora la zona play-off distante tre punti. Sabato pomeriggio al “Mellusi” arriva il Cimitile: uno scontro diretto buono per invertire la tendenza.

