Cognome difficile da pronunciare. Rincuora il suo appellativo. Facile da richiamare in campo per le compagne, agevole per i tifosi da gridare sulle gradinate. Decisiva la sua perla nel battere la Lazio in trasferta (1-2). Prima dello stop causato dall’emergenza pandemica, la ventenne attaccante Despoina Chatzinikolau ha realizzato ben 10 reti. Non a caso il Napoli femminile vanta il miglior attacco della serie B, grazie alla collaudata coppia offensiva Deppy – Martina Gelmetti. E poi le parate di super Federica Russo, una garanzia tra i pali.



Prorogata fino al 17 maggio la sospensione del campionato cadetto. Rinvio dettato dalle prescrizioni del Dpcm del 26 aprile.



Fame di vittorie. Da centravanti, con il numero 9 dietro le spalle, l’ellenica Deppy Xatzi vuole tornare presto in campo. C’è la promozione da conquistare. Sogno interrotto dal Coranavirus.



Lascia senza parole le avversarie, che faticano non poco a starle dietro. Un colosso greco dai modi gentili fuori dal campo, ma dalla forte determinazione nel rettangolo di gioco. Non molla mai, incitando le azzurre a dare sempre il massimo. Un bomber indispensabile al servizio della squadra di mister Giuseppe Marino, che spera di completare l’opera in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA