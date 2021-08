Zainetto in spalla. Azzurro naturalmente, il colore dello strumento di lavoro che conferisce la cifra dell’impegno a Rivisondoli. Sta iniziando a plasmare il nuovo Napoli femminile il tecnico Alessandro Pistolesi. «E’ stato un ottimo test con la Roma, ho ricavato indicazioni importanti». Calcio d'estate. Riparte proprio dalle giallorosse il club di Lello Carlino. Salvezza conquistata il 22 maggio all’ultima giornata allo stadio Caduti di Brema a Barra (2-2).

«Non era facile confrontarsi con una avversaria del genere dopo pochi giorni di lavoro, non abbiamo sfigurato e si è iniziato a vedere qualcosa di interessante», prosegue l’allenatore toscano. A decidere la prima amichevole stagionale Benedetta Glionna al 23’: lancio di Allyson Swaby, uscita incerta di Yolanda Aguirre e pallonetto a superare la spagnola. In campo anche l’ex Valeria Pirone, che dal Sassuolo (terzo posto conquistato alle spalle di Juventus e Milan) è passata nella Città Eterna. L’attaccante di Torre Del Greco, classe 1988, ha giocato in serie A con 8 squadre diverse, totalizzando 200 presenze all’ombra del Vesuvio.

Hanno prevalso di misura le capitoline di Alessandro Spugna, successore di Betty Bavagnoli in panchina. Gara condizionata dal fortissimo vento. «Le straniere si stanno inserendo e dando un contributo di esperienza alle nostre giovani calciatrici. Davanti mancava Arianna Acuti e stiamo recuperando Deppy Chatzinikolaou, che sarà il punto di riferimento in avanti e così avremo un altro impatto offensivo», assicura fiducioso Pistolesi. Ampie rotazioni ed esordio in azzurro per l’argentina Gimena Maria Blanco. Si riscatta Aguirre sul colpo di testa di Manuela Giugliano. Nella ripresa bloccata da Rachele Baldi la bulgara Evdokija Popadinova (69’). Sfiorano il raddoppio, infine, le giallorosse con Chiara Vigliucci.