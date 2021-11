Il Napoli femminile under 12 campione d'Italia

Il Napoli femminile under 12 è campione d'Italia. Al Centro di Preparazione Olimpica del Coni Giulio Onesti di Roma, è arrivato primo nella Fase Nazionale del Torneo Danone Nations Cup organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Si chiama Danone Cup ed è in pratica la fase finale del campionato italiano di calcio under 12 per le donne. E il Napoli ha vinto il trofeo, di fatto conquistando il titolo di campione d'Italia questo week end a Roma, vincendo per 4-1 la gara decisiva con il Parma e dopo aver piegato 4-0 il Pescara e pareggiato 3-3 con il Padova. Una gioia immensa per il tecnico Alessandro di Martino, il dirigente Rocco Capone e il loro preparatore Mirko Galano.

La rosa campione d'Italia

Patricelli Angela, De Martino Maurizia, Cappiello Gaia, Arciprete Marianna, Patricelli Maria, Gianfico Morena, De Gregorio Vittoria, D'Angelo Orsola, De Florio Giulia, Romanelli Martina, Lavino Noemi, Titty Capasso, Scaglione Federica, Coticelli Ilaria , Palumbo Veronica, Caruso Dalila.