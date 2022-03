«Innamorato sempre di più, quanti chilometri solo per te». Cantano a squarciagola i tifosi partenopei a Cercola, dimostrando il solito attaccamento alla maglia. Sempre presenti sugli spalti, sempre a sostenere capitan Fernando Perugino e soci. Il Napoli Futsal spazza via ogni ostacolo con una prestazione superlativa di Attilio Arillo e una prova maiuscola degli azzurri.

«Sono contento della mia performance sul parquet ma sono più contento dei tre punti», afferma lo scugnizzo di Pianura ed ex dell’incontro, autore di una pesante tripletta come Rodolfo Fortino (23esimo centro stagionale a bersaglio). Derby spettacolare e ad alta intensità. I duellanti hanno ribattuto colpo su colpo, offrendo uno spot per il calcio a 5. Campania ben rappresentata dai suoi presidenti: Serafino Perugino a fare gli onori di casa, il rossoblu Gaetano Di Domenico, Antonio e Giuseppe Massa del Real San Giuseppe.

«La Feldi Eboli è una grandissima squadra, in casa non possiamo concedere niente agli avversari», rivendica orgoglioso il numero 9, che ha abbracciato il suo compagno di Nazionale, Vincenzo Caponigro, dopo la parentesi non felice a Euro 2022, vinto dal portoghese Bruno Coelho, campione continentale bis e artefice del 6-3 con una azione solitaria. Tentacolare e provvidenziale Marcio Ganho: fondamentali i suoi interventi. «Abbiamo la giusta mentalità», osserva convinto Arillo.

Quinta vittoria consecutiva e 13esimo risultato di fila: il Napoli Futsal viaggia a vele spiegate e si gode il secondo posto in classifica. «La squadra c’è. Stiamo lavorando bene. Dobbiamo rimanere concentrati. Veniamo da un mese duro. Rifiatiamo due giorni e poi testa all’Olimpus Roma», asserisce Attilio Arillo in formato Nazionale. «Cerco di fare sempre bene e di aiutare i miei compagni. Ho messo a segno una bella tripletta e spero di continuare così», auspica l’universale classe 1994.

Il tecnico Piero Basile si rallegra dell’esito esaltante della 21esima giornata. «Complimenti ai protagonisti di un derby bellissimo, condito anche da qualche errore». Pirotecnico il 7-5 tra le mura amiche, con un finale thrilling. «Da dimenticare gli ultimi 30 secondi. Rivedremo quanto è successo, perché non si può concedere agli avversari di riaprire un match già chiuso», avverte l’allenatore di Martina Franca. «Il Napoli ha sfoderato una grande partita, soprattutto dal punto di vista mentale. Abbiamo subìto due quasi autogol su palle inattive che hanno consentito alla Feldi di pareggiare. Abbiamo trovato la forza di tornare nuovamente su».

Reazione d’imperio. Il secondo posto in griglia ripaga gli sforzi. «I ragazzi sono convinti e ci divertiamo quando ci alleniamo, giochiamo e troviamo soluzioni da gol. Abbiamo realizzato segnature di pregevole fattura. Dobbiamo correggere qualche dettaglio, che rischia di negarci vittoria», segnala l’allenatore pugliese, altro ex di turno. «Non è una casualità: vincere aiuta a vincere. Non guardiamo né il Pesaro né il Padova. Dobbiamo vincere il maggior numero di gare, capire cosa limare ancora e dove possiamo migliorare», tiene a precisare Basile, che elogia i suoi. «Complimenti ai ragazzi, siamo contenti».

Testa al prossimo confronto. «Sabato 12 marzo ci aspetta la Came Dosson in trasferta e poi l’Olimpus Roma. Subito dopo la kermesse della Final Eight di Coppa Italia», conclude Basile. Il Napoli Futsal non intende fermarsi.