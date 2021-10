Il Napoli United festeggia oggi i primi 12 anni di storia: «Realizzati tanti sogni»

Il Napoli United festeggia oggi il dodicesimo anno di storia. "Anni in cui abbiamo realizzato tanti sogni, conseguito importanti successi e raggiunto obiettivi che ci hanno portato fin qui - spiega il presidente del club Antonio Gargiulo - Grazie a tutte le persone che in questi anni ci hanno sostenuto, che hanno contribuito a far crescere il progetto Afro-Napoli e poi Napoli United.

A chi ci ha sostenuto nelle grandi e piccole battaglie di inclusione e di riconoscimento dei diritti umani e non ultime quelle sportivi, grazie al riconoscimento del campionato di Eccellenza come d'interesse nazionale". La compagine multietnica, guidata in panchina da Diego Maradona junior e reduce dal successo in campionato con il Sant'Antonio Abate, è attualmente terza in campionato, a sole due lunghezze dalla capolista Puteolana. I "leoni", dopo qualche vicissitudine e passaggio a vuoto iniziale, sembrano aver finalmente ingranato la marcia.