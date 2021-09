Corsa terminata. Di breve ma intensa durata. Si interrompe prematuramente la liaison tra Manuela Tesse e il Pomigliano. Poche righe della società campana comunicano l’avvenuto (e inaspettato!) esonero del tecnico sardo (nella foto di Nicola Velotti), artefice della storica promozione in serie A.

«Dopo un’attenta riflessione e valutazione, il Pomigliano ha deciso di esonerare Manuela Tesse dal ruolo di allenatore della prima squadra. La società ringrazia Tesse per il lavoro svolto in questi otto mesi di guida tecnica e le augura ogni futuro traguardo professionale».

Una nota stringata che giunge dopo l’onorevole sconfitta interna maturata contro la Roma capolista (1-2). Di Benedetta Glionna e Valeria Pirone (la prima nata a Napoli e la seconda a Torre del Greco) le reti giallorosse al 23' e al 53'. Secondo gol consecutivo per Giusy Moraca (63'), già protagonista domenica scorsa con la prima marcatura granata messa a referto nella massima serie, contribuendo in maniera decisiva, inoltre, a raccogliere il primo e prezioso punto allo stadio Ugo Gobbato, guadagnato in rimonta contro l’Empoli (2-2).