Tradizione confermata. Le statistiche non sbagliano e la Juventus batte 3-0 il Pomigliano, riscattando il ko rimediato il 12 agosto in amichevole. Il successore di Rita Guarino in panchina, l'australiano Joe Montemurro, ex tecnico dell'Arsenal, inizia nel migliore dei modi la sua avventura in bianconero. Non sfigura affatto la neopromossa allenata da Manuela Tesse, anzi gioca a testa alta e con personalita'.

Storico debutto in serie A per la formazione campana, capitanata da Emanuela Schioppo, ex Napoli femminile. Le campionesse d'Italia fanno valere la maggiore esperienza e si portano in vantaggio con Martina Rosucci (8'), sfruttando a dovere il calcio d'angolo. Sara Cetijna respinge il tentativo ravvicinato di Cristiana Girelli (38') ma le granata non rinunciano al loro gioco. Si mette in luce Giusy Moraca, spina nel fianco Barbara Bonansea, sempre devastante nel dribbling. Il primo tempo si chiude con il salvataggio di Danielle Cox su Arianna Caruso.

Nella ripresa proprio l'ex giocatrice della Roma raddoppia al 54' (2-0). Abbassa i ritmi e controlla il match la «Vecchia Signora», mentre il Pomigliano prova a ripartire. Fallo tattico di Cox su Agnese Bonfantini e giallo inevitabile (73'). Analoga sorte tocchera' a Matina Fusini (82'). Chiude il match Caruso (83'): doppietta personale per l'attaccante classe 1999, che sigla di testa il 3-0, a seguito della traversa centrata da Lisa Boattin.