Il Real Anacapri supera la Boys Pianurese nel recupero della quinta giornata: 2-0

Dopo giorni di maltempo sull’isola di Capri, torna a splendere il sole anche sul Damecuta Stadium dove, nel recupero valido per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria, il Real Anacapri ha battuto la Boys Pianurese con il classico risultato all’inglese di 2-0. Le mercature, una per tempo, sono state realizzate dal capitano S. Parlato su rigore e da Buondonno che nella ripresa ha chiuso i conti del match. Eroe della giornata anche l’estremo difensore anacaprese De Rosa che in avvio del secondo tempo ha parato un calcio di rigore. Per la compagine di casa tre punti importanti per continuare ad ambire alle zone alte della classifica del girone B.

