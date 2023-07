Il Sapri calcio rilancia e ripartirà dall'eccellenza: acquisito il titolo della Virtus Volla

A Sapri dopo molti anni di oblio che hanno fatto seguito al decennio d'oro nella seconda decade del terzo millennio, con la squadra protagonista in serie D, dalla scorso anno è partito un progetto che tende a ridare e rilanciare il calcio nella cittadina della spigolatrice.

Si è partiti dalla promozione con il titolo della Virtus Cilento, ma la stagione dopo un buon inizio è culminata con la retrocessione in prima categoria, una situazione che lasciava presagire un futuro incerto, invece i dirigenti della Sapri Calcio Gdp, con in testa il presidente Enrico Colella, il Vice Alberto Ciorciano e il segretario Franco Mileo, hanno deciso di rilanciare e non solo non saranno ai nastri di partenza del terzo campionato regionale, ma addirittura il Sapri prenderà parte al massimo torneo regionale: l' Eccellenza.

La cosa si è resa possibile grazie all'acquisizione del titolo della Virtus Volla, che ha giocato nell'ultima stagione a Casoria compagine partenopea che nel frattempo ha provveduto a cambiare sede spostandola in provincia di Salerno, situazione che di fatto dà la possibilità al Sapri di subentrare in corsa.

La trattativa è già stata formalizzata manca solo l'ufficialità attesa ad inizio della settimana. La notizia è stata accolta con favore dai tanti tifosi del Golfo di Policastro che vogliono tornare ad essere protagonisti nel mondo del calcio regionale. Ad ospitare le gare del Sapri sarà il Matteo Covone.