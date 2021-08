Il secondo team di Giugliano a Casoria: «Due opzioni sul nome del club»

È ufficiale: il secondo team di Giugliano, il Giugliano Fc 1928, si trasferisce a Casoria. Lo conferma il presidente del club Riccardo Franceschini (nella foto), che nei giorni scorsi è subentrato a Mario Pellerone. La nuova squadra, per la stagione che aprirà a breve aprirà ufficialmente i battenti, dovrà (giocoforza) conservare l'attuale denominazione, ma il massimo dirigente ha già in mano un ventaglio di nuovi nomi. «Ci chiameremo Casoria Internapoli o Internapoli Casoria - spiega il patron - A breve scioglieremo il nodo ma, al di là degli aspetti burocratici e formali, già da quest'anno ci identificheremo con la nuova denominazione».

Il nuovo presidente del club ha voluto poi precisare alcuni aspetti: «Qualcuno sussurra che dietro la mia figura vi sia, in realtà, l'ex presidente del Giugliano Giovanni Palma - aggiunge - Conosco e stimo Palma, è un ottimo avvocato e ci darà una mano in società. Ma io ho sempre lavorato in autonomia, assumendomi oneri ed onori. A supportarmi ci saranno soci i cui nomi saranno presto svelati».