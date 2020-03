Il Sorrento esorta:

Il Sorrento in questa stagione, prima della sospensione delle attività, si è rivelata una delle rivelazioni del girone H di quarta serie e dell’intero panorama calcistico regionale. I rossoneri, in piena zona play-off nel proprio raggruppamento, non hanno mancato ad inviare il personale appello agli sportivi in genere. La formazione costiera aveva postato il contributo, delle durata di circa 3 minuti, sulla propria pagina Facebook nei giorni passati. Nella clip i calciatori sorrentini sono immortalati durante le fasi di allenamento, osservate rigorosamente nelle loro abitazioni Il consiglio, a cui si sono uniti anche i ragazzi guidati dal tecnico Maiuri, invita, ovviamente, tutti a restare a casa.

Ultimo aggiornamento: 23:05

