Il Vico Equense a Sant'Agnello con tante assenze

Il derby è sempre il derby anche se quello tra Sant’Agnello e Vico Equense sarà in tono minore perché sabato allo stadio dei Pini si giocherà a porte chiuse. In palio tre punti importanti vista la posizione di classifica poco felice di entrambe le compagini che arrivano al match anche con qualche problema di formazione. In casa azzurro-oro il tecnico Spano ha provato un paio di soluzioni diverse per quanto concerne il possibile undici titolare tenendo conto delle varie indisponibilità. Nell’elenco dei convocati, infatti, mancheranno gli squalificati Arenella e Caiazza e l’infortunato Varriale. Recuperati, invece, Alfano e Correale (2000). Da valutare le condizioni dei giovani Imperato (che ha lavorato in parte con il gruppo) e Coppola, che con la Juniores ha accusato un problema alla caviglia destra.

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA