Il Vico Equense si prepara per il Lioni. Juniores vittoriosa

La prestazione contro il Castel San Giorgio ha soddisfatto Giovanni Ferraro, tecnico del Vico Equense, che alla ripresa degli allenamenti ha provato con il sorriso a stemperare il rammarico per la sconfitta. Domenica si va a Lioni e stamattina si è allenato in gruppo anche Limatola, ragion per cui l’unico indisponibile al momento risulta essere Di Leva (2001), le cui condizioni saranno valutate a partire da domani. A proposito di giovani, la Juniores di mister Vollono ha superato il Sant’Agnello nel derby con il punteggio di 4-2. Una bel match, disputato dinanzi ad una bella cornice di pubblico, nel quale gli ospiti sono passati in vantaggio a causa di una autorete di Noto, poi sono stati Cuomo, Giuseppe Cinque ed Antonino Cinque a ribaltare il risultato prima che il Sant’Agnello accorciasse le distanze. A chiudere la contesa e calare il poker ci ha pensato Mottola su rigore.

Ultimo aggiornamento: 21:45

