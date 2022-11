Impresa Napoli United: espugnato il campo dell'Albanova

Prova del nove superata per il Napoli United, che espugna il campo della temibile Albanova. Gli uomini di Maradona, che soffrono nel primo tempo, si impongono grazie a due reti realizzate nel finale da Renelus e Ciranna.

Gara condizionata pesantemente dal maltempo, in particolare dalle folate di vento. Tre punti d'oro per i multietnici, che superano una diretta concorrente per la promozione in serie D.

I casertani, generosi e mai domi, nel primo tempo avevano sfiorato a più riprese la rete del vantaggio. Per ben due volte con il bomber Grezio, autore di una buona prova, era andato vicino al gol.