Una bella scossa. Il cambio in panchina sortisce subito un grande effetto. Al Suning Youth Development Centre, in memoria di Giacinto Facchetti, Manuela Tesse festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno alla guida delle pantere. Inter-Pomigliano finisce 0-1, grazie alla rete di Giorgia Tudisco al 58’. E’ la domenica delle piemontesi. Se il sinistro magico di Martina Toniolo regala l’1-1 al Napoli femminile contro il Milan, la giocatrice di Chiavasso firma una prodezza da fuori area, che consegna al club presieduto da Raffaele Pipola un successo davvero prestigioso. Assist di Tori DellaPeruta e palla che si insacca all’incrocio dei pali. All’andata (3-0 allo stadio Ugo Gobbato) come al ritorno bottino pieno per le campane, che salgono a quota 19 punti in classifica.

Dopo il ko interno con la Sampdoria immediata reazione del Pomigliano, che condanna le nerazzurre di Rita Guarino alla quinta sconfitta in campionato. Avaro di emozioni il primo tempo. Fascia di capitano affidata a Gaia Apicella. Tridente d’attacco formato da Giusy Moraca, dall’argentina Dalila Belen Ippolito e DellaPeruta. Subentreranno nella ripresa la svedese Marija Banusic (70’) e Deborah Salvatori Rinaldi (83’).

L’allenatrice sarda plasma bene il suo gruppo e ottiene la giusta risposta in termini di aggressività. Il tentativo al volo di Gloria Marinelli non scalfisce le certezze della statunitense Anna Buhigas, abile a deviare in calcio d’angolo (64’). Ci prova l’ungherese Henrietta Csiszár ma il suo destro si infrange sulla traversa (65’). Corre qualche pericolo la retroguardia del Pomigliano ma regge l’urto. Si ripete il duello tra Tudisco e Francesca Durante: neutralizza la conclusione l’estremo difensore nerazzurro. Annullato il gol alla camerunense Ajara Nchout: azione è viziata da un tocco di mano. Il pressing dell’Inter non trova seguito. E così, dopo quattro minuti di recupero, brindano al successo le ragazze di Manuela Tesse.