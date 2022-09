Surclassate e ridimensionate. A Varese incassano la terza sconfitta consecutiva. Avvio di stagione in salita per le pantere, che rimediano un pesante 6-1. Dilaga l'Inter di Rita Guarino, che coglie il primo successo negli scontri diretti con il club presieduto da Raffaele Pipola.

Nerazzurre scatenate. La tripletta di Elisa Polli, la doppietta di Ajara Nchout e la marcatura di Ghoutia Karchouni stendono le ragazze di Nicola Romaniello. Prima dell'inizio dell'incontro un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'alluvione delle Marche.

Rigore fallito. Al 40’ l'occasione per riaprire la partita. Zhanna Ferrario si fa ipnotizzare da Francesca Durante. Sulla respinta, la giocatrice classe 1993 spara alto e dilapida il possibile 2-1. La rete della bandiera firmata da Verena Amorin Dias, al suo esordio in campionato. Passivo duro per le granata in Lombardia.