Bufera Internapoli Casoria, Franceschini attacca Zigarelli

Riccardo Franceschini, ex patron del Giugliano Fc 1928 (poi ribatezzato Internapoli Casoria), scrive al presidente nazionale della Figc, Gabriele Gravina, e al presidente della Lnd Cosimo Sibilia. Il dirigente sportivo, estromesso dalla carica di presidente del club nei giorni scorsi, tuona contro Carmine Zigarelli, presidente del Comitato regionale campano. "Zigarelli, ergendosi a giudice di un tribunale, con una decisione arbitraria e senza alcuna preventiva comunicazione - scrive Franceschini - ha bloccato il portale della società di cui sono stato presidente fino allo scorso 26 agosto. Tale assurda, gratuita iniziativa, oltre a creare danni al sottoscritto, ha provocato sconcerto e disorientamento in molti club e piazze importanti, come Giugliano, Casoria e Torre Annunziata. Inficia inoltre il regolare svolgimento della stagione calcistica regionale.

«Zigarelli - scrive ancora Franceschini - ha avvallato il rientro in società di personaggi sommariamente identificati attraverso documenti non supportati da provvedimenti giudiziari. Ero e sono il legittimo presidente del club e i miei legali faranno valere i miei diritti in ogni sede. Zigarelli sta legalizzando la squallida compravendita di titoli sportivi».

Il Giugliano Fc 1928 è tornato nelle disponibilità dell'imprenditore lombardo Mario Pellerone. La nuova cordata, tuttavia, non ha ancora sciolto il nodo sul nome dell'allenatore che guiderà la squadra in Eccellenza né tanto meno sulla città (Casoria, Cardito o Torre Annunziata) dove avrà sede.