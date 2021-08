Internapoli Casoria, la preparazione: squadra affidata al tecnico Baratto

Preparazione al via anche per l'Internapoli Casoria, il club nato dalle ceneri dell'Fc Giugliano 1928 che quest'anno parteciperà al campionato di Eccellenza. La compagine, presieduta da Riccardo Franceschini, disputerà le proprie gare interne al San Mauro di Casoria, dove al momento sono in corso i lavori per il rifacimento del manto erboso.

Nel frattempo la squadra, agli ordini di mister Giovanni Baratto, si allena a San Felice a Cancello. Franceschini ha respinto al mittente ogni ipotesi di trasferimento del club in un'altra piazza della provincia di Napoli. "Non torno sui miei passi - spiega il patron - giocheremo a Casoria".