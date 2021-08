L'Internapoli Casoria è una polveriera, Franceschini: «Vogliono scipparmi»

L'Internapoli Casoria, la compagine nata delle ceneri dell'Fc Giugliano 1928, è una polveriera. Il presidente Riccardo Franceschini (nella foto) ha denunciato il tentativo - da parte di alcuni personaggi che ruotano attorno alla società - di «sottrarre il titolo sportivo alla città di Casoria per portarlo altrove, a Torre Annunziata nello specifico».

Il patron, che era subentrato all'imprenditore lombardo Pellerone, aveva ufficializzato che la società aveva optato per Casoria come sede per avviare un nuovo progetto calcistico. Un nuovo progetto che però sarebbe ostacolato - come denunciato pubblicamente da Franceschini - «dagli stessi personaggi che hanno fatto retrocedere in Eccellenza il Giugliano e che hanno fatto condannare 18 tifosi, destinatari del Daspo». «Tra tutti - spiega ancora Franceschini - spicca il nome di una persona che si era impegnata con il sottoscritto per trasferire il titolo sportivo a Casoria e che ora sta manovrando altre persone con l'obiettivo di sottrarmi il titolo sportivo».