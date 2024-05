Internapoli-Frocalcio 3-2: la storica società si salva nello spareggio

L'Internapoli, la storica squadra in cui hanno militato calciatori del calibro di Giorgio Chinaglia, Pino Wilson e Peppe Massa, è salvo.

La formazione, oggi con sede a Mugnano, ha sconfitto il Frocalcio nella gara di spareggio playout che si è disputata oggi. 3-2 lo score finale.

Per l'Internapoli - guidato in panchina da Gennaro Palmieri - sono andati a segno Giuseppe Furgiero, Cristian Romano e Vincenzo Salerno. Gara bella e combattuta quella andata in scena alla Paratina di Chiaiano. L'Internapoli - al termine dei novanta minuti - è riuscito a conservare la permanenza nel campionato di Prima Categoria. Retrocede in Seconda categoria il Frocalcio.