Ischia calcio, tutto pronto per la festa dei 100 anni

Cento anni di passione. Il 19 settembre l’Ischia Calcio festeggerà il suo centesimo anniversario, sotto la guida sapiente del presidente Pino Taglialatela, l'ex portiere del Napoli, ischitano doc e a capo della società che milita nel campionato di Eccellenza. La storia d’amore tra Taglialatela e l’Ischia Calcio si consolida nella sua scelta di rilevare la proprietà del club e di affidare la guida tecnica ad un altro grande personaggio del calcio isolano, Enrico Buonocore, tecnico di un gruppo che punta a stupire e che vanta tra le sue fila il talento di Franco Brienza, pronto a rimettersi in gioco a 43 anni dopo una lunga esperienza in A con le maglie di Perugia, Palermo, Reggina, Siena e Atalanta.

Il primo segnale forte del cambio di passo dell’Ischia Calcio consiste in un progetto dinamico e creativo di comunicazione e marketing, ideato dall’agenzia Molaro Graphic che ha scelto di accompagnare la società in questo viaggio. Per celebrare il Centenario del club, è stato ideato un nuovo logo, con un restyling minimal, che trova la sua ideale collocazione sulle divise ufficiali disegnate e prodotte in esclusiva proprio da Molaro Graphic. Il lancio della campagna abbonamenti, inoltre, è stato abbinato all’introduzione di una card “Special Edition”, stampata in pvc con una grafica ad hoc per il centenario ed anche numerata per renderla unica: un cimelio da custodire gelosamente e da tramandare alle future generazioni di tifosi gialloblù.