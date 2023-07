Ischia, Daspo all'allenatore Buonocore: minacce e insulti al poliziotto e invasione di campo

Daspo per l'allenatore dell'Ischia, Enrico Buonocore. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Napoli per fatti relativi all'incontro di calcio Ischia-Napoli United, disputata lo scorso 2 aprile allo stadio Mazzella di Ischia e valida per il campionato di Eccellenza Campania girone A.

I Daspo emessi dal questore sono in tutto 3, per periodi da 1 a 4 anni: l'allenatore dell'Ischia e un calciatore gialloblu sono stati denunciati per oltraggio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale poiché, al termine dell'incontro, avrebbero insultato e minacciato un agente della Polizia scientifica durante l'espletamento del servizio.

L'allenatore è stato inoltre denunciato per invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive in quanto, pur essendo stato squalificato e non presente nella distinta di gara, aveva fatto accesso a bordo campo.

Il questore di Napoli ha poi emesso un altro provvedimento, della durata di 3 anni, nei confronti di un 33enne di Ercolano che, in occasione dell'incontro Sporting Club Ercolanese-Ischia disputato allo stadio Caduti di Brema lo scorso 18 dicembre, era stato denunciato per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive poiché aveva tentato di superare la grata divisoria per aggredire i tifosi ospiti con l'utilizzo di cinture ed aste di bandiera.

Un altro daspo, della durata di 2 anni, è stato emesso nei confronti di un 44enne di Giugliano in Campania che, poco prima dell'inizio dell'incontro under 14 tra Barano Calcio-Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio allo stadio Luigi Di Iorio nel comune di Barano, sull'isola d'Ischia, era stato denunciato per rissa e per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive poiché aveva utilizzato una cintura per colpire un altro uomo, provocandogli delle ferite.