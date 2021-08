Iscrizioni irregolari tra i dilettanti: multa al presidente Lnd Campania

Il presidente della Lnd Campania, Carmine Zigarelli dovrà pagare un'ammenda di 4500 euro per irregolarità nell'iter di iscrizione di 20 società - tra Eccellenza e Promozione - nella stagione 2019-2020. La Procura Federale aveva deferito Zigarelli violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 30, comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 53 delle Noif.

In particolare, secondo il dispositivo, Zigarelli ha «consentito alle 20 società di partecipare ai campionati senza provvedere al versamento tempestivo degli importi per i quali avevano ottenuto la rateizzazione; di non aver dato seguito agli avvisi di prelievo coattivo inviati alla maggior parte di quelle stesse compagini; aver consentito che le medesime disputassero le gare successive al ricevimento degli stessi».

Una condotta che ha di fatto determinato una situazione «per la quale alla fine della stagione sportiva 2019/2020 le società avevano preso parte al campionato al quale erano state ammesse senza versare importi dovuti per l’iscrizione».

Le società cui si riferisce il provvedimento disciplinare nei confronti di Zigarelli sono Eclanese, Campania Felix, Viribus Sonna, Pol.Teora, Temeraria San Mango, Afro Napoli United, Monte di Procida, Angri, San Giorgio, Casoria, Alba Nova, Napoli Nord, Salernum Baronissi, Pol.Rocchese, Sp.Ercolano, Pol.Puglianello, Picciola, Quartograd, Ponte e Audax Herajon. Nessuna delle suddette società rischia provvedimenti disciplinari.

Carmine Zigarelli si è avvalso dell'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva che consente, in accordo con la Procura Federale, di arrivare a una riduzione dell'ammenda fino a un massimo della metà.