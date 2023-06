Isernia-Agropoli 2-2 e azzurri in finale playoff

L'Agropoli stacca il pass per la finale palyoff e va a giocarsi con i pugliesi del Gallipoli la possibilità di tornare in serie D. Dopo la netta affermazione nella gara di andata sul campo amico, ai delfini del tecnico Carmine Turco è bastato il pareggio in terra molisana sul campo del Città d'Isernia per centrare la finale.

La gara nella prima frazione vede i padroni di casa cercare di sbloccare per ribaltare il passivo rimediato all'andata ma solo nel primo di recupero i molisani riescono a bucare la porta dell'Agropoli con Cascio e sull'1-0 per l'Isernia va negli spogliatoi.

Nella ripresa l'Agropoli entra in campo determinato e dopo soli 5 minuti con Arevalo si procura un penalty che Natiello trasforma di precisione. Una rete che sorprende i padroni di casa che subiscono anche il raddoppio dei cilentani che con Abeyan si portano sul 2-1.

Nel finale il Città d'Isernia evita la sconfita grazie alla marcatura di Negro, ma non evita l'uscita di scena dai playoff.

La promozione in serie D si deciderà nel doppio confronto tra Agropoli e Gallipoli ma per stabilire chi giocherà la prima in casa sarà necessario il sorteggio. Le due gare sono in programma l'11 e il 18 giugno.