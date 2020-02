Allegro molto ed energico. Andante maestoso. Ecco la nona sinfonia. Celebre e universale. Il Futsal Fuorigrotta prende a prestito il capolavoro di Ludwig van Beethoven ed espugna il PalaGems: 3-0 perentorio in trasferta ai danni dell'Italpol.

Ritmi classici e sudamericani. Fuorigrotta internazionale con la doppietta del brasiliano Eric, che apre e chiude il match, e il sigillo dell'argentino Grasso.



Corsa a due nel girone B di A2. Nona vittoria consecutiva anche per la capolista campana Real San Giuseppe, che conserva il margine di +5 sui ragazzi di Fabio Oliva. Poker di Bico Pelentir e 16esimo successo in 17 gare. Tiene il passo soltanto il club del presidente Serafino Perugino.



Tranquillità sul parquet e in classifica. Capitan Fernando Perugino e biancazzurri dispongono di un corposo vantaggio sull'Active: +14 sulla terza e sonni tranquillissimi.



Rivincita. Sabato 8 febbraio serviranno lucidità e razionalità contro la Tombesi Ortona al PalaCercola. Calcio (a 5) stellare all'ombra del Vesuvio. © RIPRODUZIONE RISERVATA