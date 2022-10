«Un’altra vittoria importante». Di poche parole il tecnico spagnolo David Marìn. Dopo il quinto successo consecutivo del Napoli Futsal in campionato, maturato ad Aversa contro Meta Catania (4-3), l’allenatore azzurro già pensa al prossimo impegno in calendario. Capitan Fernando Perugino e compagni saranno chiamati a confermarsi nella trasferta in Sardegna venerdì 4 novembre con 360 GG Monastir.

«Secondo tempo migliore del primo», ammette l’allenatore di Madrid. «Non abbiamo corso pericoli», rivendica orgoglioso il classe 1971.

Eroe della serata il paraguaiano Javier Adolfo Salas, risultato man of the match. «Abbiamo iniziato alla grande», dichiara il numero 10, autore di una pregevole doppietta. Si è fatto valere proprio nella domenica di Diego Armando Maradona, infiammando il PalaJacazzi con le sue giocate. «Sappiamo che dobbiamo migliorare in tanti aspetti, però credo che siamo sulla strada giusta», rimarca il laterale classe 1993.

Clima di fiducia. «Gruppo nuovo. Stiamo lavorando bene con il mister David Marìn. Lottiamo sempre per i tre punti», conclude Salas. Il Napoli Futsal si gode il primato, mentre i tifosi sognano e ringraziano.