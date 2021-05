«La Juventus è il calcio in Italia a livello maschile e femminile». Se in Europa la storia è ben diversa, impossibile non riconoscere lo strapotere della Vecchia Signora entro i confini italici. «Da quando esiste il calcio in rosa ha sempre vinto. Per il Napoli sarebbe una soddisfazione doppia, se non tripla, riuscire a bloccare questa striscia di risultati importanti delle bianconere. E’ una ipotesi veramente complicata da realizzare. Proveremo a compiere il miracolo, andremo a Torino con le nostre armi e le nostre caratteristiche. Giocheremo a viso aperto», annuncia il tecnico Alessandro Pistolesi alla vigilia della 20esima giornata.

«Sono felice del percorso che abbiamo fatto. La nostra squadra vale la classifica dell’Empoli: in una stagione può arrivare a 30 punti. Il Napoli è un club importante e sono soddisfatto di aver tirato fuori il potenziale delle ragazze, non del tutto pienamente espresso», ammette l’allenatore toscano. «Il divario si è assottigliato molto in serie A. Possiamo mettere in difficoltà la capolista e fare risultato. Le bianconere di Rita Guarino rimangono sempre una potenza fuori misura, però il calcio può regalare sorprese», auspica Pistolesi.

A Vinovo mancheranno la tedesca Vivien Beil, la greca Despoina Chatzinikolau, l’olandese Sofieke Jansen e la statunitense Mariah Cameron: tutte infortunate. A Sara Gama e compagne basterà soltanto un punto per vincere il quarto scudetto consecutivo. Il lunch match delle ore 12.30 sarà trasmesso in diretta su Sky e TimVision.