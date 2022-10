Ancora lunch match. Per la terza volta il Pomigliano gioca alle ore 12.30 (in diretta su TimVision). Dopo Sampdoria e Como, le pantere affrontano la Juventus in trasferta, aprendo il palinsesto domenicale. Sarà della partita Federica Rizza, una lodigiana trasferitasi in Campania.

«Mi sto trovando bene. I ritmi e lo stile di vita sono sicuramente diversi, ma c’è da dire che le persone sono solari e disponibili e questo aiuta molto», spiega alla vigilia il difensore classe 1997. Quinta giornata di campionato davvero impegnativa. Fin qui le ragazze di Nicola Romaniello hanno dato prova di essere un bel gruppo, ma hanno raccolto solo un punto. Occorre invertire la rotta. «Roma e Inter non erano sicuramente le partite a cui dovevamo puntare, ma con Sampdoria e Como abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo mancato di un soffio i 3 punti», ricorda il numero 16. «Penso che dobbiamo continuare in questo modo, con la stessa grinta e con più determinazione, lavorando sui nostri errori per non commetterli più. Siamo state un po’ sfortunate, avremmo meritato sicuramente qualcosa di più, ma il calcio è questo», ammette Federica.

Ha sempre respirato sport in famiglia grazie a papà Michelino. «Da quando avevo 4 anni, ho fatto nuoto, sci e calcio ovviamente. Poi ad un certo punto ho dovuto scegliere cosa fare e la passione di mio padre mi ha sicuramente spinta verso il calcio», ammette sincera. Ex di Inter, Milan e Sampdoria, ha deciso di indossare la maglia del Pomigliano. «Il calcio è fatto di scelte. Quest’estate mi sono trovata in una situazione più difficile rispetto agli anni passati anche dovuta all’arrivo del professionismo ed il numero inferiore di squadre che partecipano alla serie A. L’opportunità di venire a Pomigliano è arrivata quasi subito e, confrontandomi con la famiglia, ho deciso di cogliere questa sfida sia calcistica che di vita», osserva Rizza.

«Sono venuta qui con la convinzione che questa squadra possa raggiungere l’obiettivo salvezza, quindi lavorerò insieme alle mie compagne per ottenerlo fino alla fine», rivendica fiduciosa. Salvezza già conquistata con le blucerchiate, proverà a replicare anche ai piedi del monte Somma. In carriera ha messo in bacheca il bronzo europeo under 17 a Inghilterra 2014 e il bronzo mondiale in Costa Rica nello stesso anno con la Nazionale italiana. «Sono ricordi indelebili. Sono state esperienze indimenticabili, che mi hanno dato tanto. Sono orgogliosa di aver potuto prendere parte a competizioni così importanti. Ricordo il gruppo, che è stata davvero la nostra forza, ed i posti stupendi che abbiamo potuto visitare sopratutto in Costa Rica ed ovviamente le emozioni dell’inno ad ogni inizio partita».

Campo e non solo. «Ho finito gli studi l’anno scorso, mi sono laureata in Farmacia a luglio. Ho anche lavorato mentre giocavo alla Sampdoria. Anche qui, a Pomigliano, vorrei riuscire a conciliare la mia passione, diventata lavoro, per il calcio, e la farmacia», auspica.

Domani si preannuncia uno scontro proibitivo: bisognerà arginare in qualche modo le bianconere. «La Juventus è una grande squadra, noi possiamo solo entrare sul rettangolo di gioco con la consapevolezza che non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da conquistare. Sono partite che servono per migliorarci, quindi dobbiamo giocare senza paura, cercando di mettere in campo ciò che abbiamo provato in settimana e poi si vedrà», conclude Federica Rizza.