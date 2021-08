La regina e la neopromossa. Le campionesse d'Italia e le debuttanti in serie A. Juventus-Pomigliano sfida amarcord per Federica Russo, ex di turno. Il portiere classe 1991 ha indossato la maglia bianconera, poi e' transitata al Napoli femminile, artefice della cavalcata promozione, infine la nuova avventura tra i pali.

«Si annuncia un match emozionante, come del resto l'amichevole disputata il 12 agosto. Ogni volta che torno a Vinovo ho sempre ricordi bellissimi e indelebili», spiega alla vigilia Federica. «Ho vissuto due anni intensi sotto ogni punto di vista. Un biennio pieno di lavoro, allenamenti, sudore, fatica, divertimento, felicita' e gioia, durante il quale ho conosciuto persone che non dimentichero' mai».

Fischio di inizio alle ore 20.30. Sara Gama e compagne, reduci dalla qualificazione al secondo turno di Champions League, intendono dettare leggere tra le mura amiche, riscattare il ko rimediato in amichevole (1-3), e riconfermare la tradizione che ha visto sempre trionfare la «Vecchia Signora» contro una neopromossa.

«La gara che proveremo a fare sará più o meno sulla falsariga dell’amichevole: difenderci al meglio per poi cercare qualche ripartenza», avverte l'estremo difensore al primo con il Pomigliano. «La Juventus sicuramente ci avrà studiato: sarà sicuramente più difficile. Noi partiamo consapevoli dei nostri mezzi. Con umiltà cercheremo di dare il massimo», auspica Russo.

«L’amichevole è stato un buon test, abbiamo messo in pratica quanto fatto in allenamento, certo il risultato è stato inaspettato. Eravamo felici per quello che abbiamo espresso in campo, essendo una squadra nuova dal punto di vista dell’organico», conclude Federica (nella foto di Nicola Velotti).