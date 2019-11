Ultimo aggiornamento: 22:19

Una carezza allae uno schiaffo alla città digiocatrice inglese con origini nigerianesi congeda con un’intervista al, dopo l’avventura con ledi. «Sono arrivata nell’estate del 2018, attratta da una grande società e da un progetto importante. Sul campo abbiamo raggiunto importanti traguardi: ununa coppa nazionale e una, ma fuori dal campo posso dire che le cose non sono andate così bene. Il motivo? fuori dal campo gli ultimi sei mesi sono stati difficili, a volte Torino sembra un paio di decenni indietro a livello di mentalità sotto alcuni punti di vista. Ero stanca di entrare nei negozi e avere la sensazione che il titolare si aspettava che rubassi qualcosa. Mi è capitato tante volte di arrivare all'aeroporto di Torino ed essere trattata comeper via dei cani anti-droga. Non ho mai avuto problemi di razzismo da parte dei tifosi italiani, ma c'è un problema nel calcio italiano e in Italia».In maglia bianconera invece solo successi. «Non sapevo se mi sarei adattata allo stile di gioco, alla lunga, alla città e alla cultura. Mi sono inserita bene e non credo sia una cosa semplice. In questa stagione ho cambiato la mia posizione, giocando più larga e con differenti responsabilità. E' stato difficile mantenere la mia media gol e non sono sempre stata la miglior versione di me stessa, ma è stato comunque di lezione».