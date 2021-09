Kuraja non supera le visite mediche: Real San Giuseppe, via anche Duras

Il Real San Giuseppe ha reso noto di aver interrotto il rapporto con Marko Kuraja. L'atleta croato non ha superato una visita medica di controllo, durante la quale gli è stata riscontrata una pubalgia cronica che ne ha anche minato il percorso di preparazione precampionato.

Risoluzione consensuale del rapporto anche per l'altro croato Maro Duras, per il quale è durata ancora meno l'avventura alla corte del patron Antonio Massa. Non è escluso dunque un nuovo ritorno sul mercato per il Real San Giuseppe, che intanto prosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato.

I gialloblu di coach Carmine Tarantino esordirà il 9 ottobre prossimo, sul parquet amico del PalaCoscioni di Nocera Inferiore. Ospite di turno, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, neopromosso in Serie A.