«Faranno la partita della vita». Alla vigilia Piero Basile aveva avvertito i suoi. E le previsioni del tecnico di Martina Franca si sono rivelate corrette. A Settimo Torinese matura la seconda sconfitta consecutiva per il Napoli Futsal, superato 7-3 da L84. Altro stop dopo il ko nel derby con la Sandro Abate Avellino. Non basta il solito, immenso, trascinatore Rodolfo Fortino, autore di una doppietta, approdato a 34 marcature stagionali, leader indiscusso della classifica marcatori. Pesano certamente le assenze per squalifica di Attilio Arillo e del brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena, così come l'indisponibilità di Dian Luka, ma la formazione neroverde mette sul parquet maggiori motivazioni rispetto agli azzurri e arpiona un successo utile in chiave salvezza.

Capitan Fernando Perugino non festeggia al meglio il suo 26esimo compleanno. Si rivede lo sloveno Nejc Hozjan, il croato Luka Peric non assicura il contributo annunciato in conferenza stampa. Parte subito forte la compagine allenata da Rodrigo De Lima. La fiammata di Pinto Junior Jonas (3’38”) accende il match. Arriva il raddoppio di Alan Patrick De Oliveira (11’12”). Gol in fotocopia del primo e Marcio Ganho nuovamente battuto. Per proteste viene ammonito l’argentino Renzo Grasso (12’05”). Stessa sorte toccherà a Lucas De Freitas Siqueira esattamente 30 secondi dopo. Ancora i padroni di casa allungano con Cesar Eduardo Turello (13’20”) e cala il poker di sinistro Michele Podda (16’33”). Anche Hozjan rimedia il cartellino giallo (15’46”). Il Napoli batte un colpo con una azione da manuale del futsal. Fernandinho-Grasso-Fortino: ed ecco il 4-1 (17’21”). Ci mette tanto il club presieduto da Serafino Perugino a perforare la retroguardia avversaria.

La ripresa si apre con il sigillo di Robocop (22’02”), che vale il momentaneo 4-2. Prova a riportarsi in carreggiata il gruppo azzurro, grazie al mancino numero 20, che sguscia nello stretto. Il Napoli avrebbe anche la possibilità di sfruttare la superiorità numerica (4 minuti), cagionata dall’espulsione per doppia ammonizione di Lucas De Freitas Siqueira, ma non è giornata. Patrick De Oliveira sigla il 5-2 (25’23”), firmando la doppietta personale. Ganho sventa il pericolo procurato da Giuseppe Iovino e il campione d’Europa bis, Bruno Coelho, piazza il 5-3 (30’06”). Il Napoli perde un valido elemento come Hozjan, che rimedia il doppio giallo (31’57”) e abbandona il parquet. Ammonito pure Fortino. Sulayman Hamadi Tuli (32’45”) e Pinto Junior Jonas (36’57”) fissano il punteggio sul definitivo 7-3.