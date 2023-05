L'Agropoli supera l'Isernia 2-0 e vince la gara 1 dei playoff di eccellenza

L'Agropoli dopo aver superato la fase regionale ha cominciato con una bella affermaziione la fase nazionale di eccellenza per la scalata in serie D. E in semifinale i cilentani hanno trovato sulla loro strada i molisani del Città d'Isernia.

La formazione del tecnico Turco con una prova convincente davanti ad un pubblico numeroso che ha gremito gli spalti del Guariglia di Agropoli, ha superato la squadra ospite 2-0.

Le reti una per tempo per i delfini agropolesi portano le firme di Arevalo al minuto 23 e di Abayan al settimo della seconda frazione. Soddisfatto il tecnico dell'Agropoli Cramine Turco per la prova offerta e per il ritrovato sostegno dei tifosi. Con questo risultato l'Agropoli domenica prossima in terra molisana affronterà l'Isernia per il match di ritorno dove proverà a staccare il pass per la finale dove potrebbe trovare una tra Gallipoli o Città dei Sassi Matera, nell prima gara si sono imposti i pugliesi 2-0.