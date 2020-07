Ultimo aggiornamento: 16:38

Parte dal cortile del Maschio Angioino la nuova stagione del. Con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’assessore allo sport Ciro Borriello e la presidentessa della Lega femminile Ludovica Mantovani, il presidente del Napoli femminileha ringraziato le sue ragazze per la vittoria del campionato di serie B e ha inaugurato la nuova stagione. «Ho già fissato il premio scudetto» ha specificato Carlino, dimostrando le velleità di una squadra che punta in alto.Il Napoli Femminile è orgoglioso di avere al suo fianco, a partire da questa stagione e fino al 2022, Caputo - Il Mulino di Napoli; una realtà prestigiosa della nostra città, capace di produrre ingredienti di qualità che l’hanno ormai resa celebre nel mondo. Una partnership, quella tra il Napoli Femminile e Caputo - Il Mulino di Napoli, che testimonia il desiderio di “mettere in campo” le eccellenze di Napoli per far emergere i valori del calcio femminile e declinarli in una accezione tutta partenopea.«Avere al fianco imprenditori del livello di Carmine e Antimo Caputo rappresenta per noi motivo di soddisfazione - spiega Lello Carlino - È con accordi del genere che possiamo centrare l’obiettivo che mi sono prefisso: valorizzare il Napoli nel mondo attraverso il calcio femminile». Per«la scelta di accompagnare il Napoli Femminile è nata dal desiderio forte di “fare squadra” in questa città e di condividere i valori di uno sport pulito ed in grande sviluppo quale appunto il calcio femminile. Siamo certi che macineremo... grandi risultati».