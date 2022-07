La Feldi Eboli conferma due colonne: terza stagione per Dalcin e Luizinho

Carlos Henrique Dalcin difenderà ancora i pali della Feldi Eboli per la prossima stagione sportiva. L’estremo difensore ha fornito il suo fondamentale contributo alla eccezionale annata della formazione ebolitana, confermandosi tra i migliori nel suo ruolo in Serie A.

«È la mia terza stagione a Eboli, con una squadra che continua a crescere. Siamo sulla strada giusta per raggiungere grandi obiettivi. Quest’anno avremo campionato e Champions e daremo il massimo per rappresentare al meglio la città sia in Italia che in Europa».

Terza stagione a Eboli anche per Luizinho, laterale classe ’90 pronto al completo riscatto dopo un’annata contraddistinta da qualche infortunio di troppo. «Sono molto contento di restare ancora un altro qui e il mio obiettivo è quello di fare ancora meglio rispetto agli anni precedenti. Quest’anno affronteremo anche la Champions League e quindi ci aspetta una grande stagione».